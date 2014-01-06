Задорнов обозвал Майдан "еврохохлами" (видео)

"Еврохохлы так называемые... они нас обвиняют, что Россия делает Украину колонией. Какая колония может быть из страны, которая ничего не производит?", - отметил Задорнов в эфире российского "Радио Неформат", пишет Украинская правда.

Также он добавил, что все украинские товары - некачественные.

"У меня пенка для бритья - украинская, ею даже бриться нельзя. Конфеты есть нельзя", - сообщил он.

"А Кличко ! Как вам нравится этот человек, который был воспитан советской семьей, которого воспитала советская школа бокса и который платит налоги в Германии и хочет прилепить Украины в Европу ... хочет подсунуть, подложить Украину под Европу. Это его собственное желание. А такой классный наш богатырь был когда-то", - сказал Задорнов и отметил "Я уверен, что он глубоко заблуждается".

Задорнов также поинтересовался, как обстоят дела на Майдане: "А кстати, Майдан разбежался уже или хватает еще у олигархов денег его содержать?".

На это ведущий ответил: "Разошелся с достоинством".

"Им все надо перевести на "евро" : "Евромайдан", "ЕвроКрещатик", "ЕвроКиев". Один только город будет сопротивляться - "ЕвроДонбасс" (Донецк) не допустит, чтобы его так оскорбляли", - сказал Задорнов.