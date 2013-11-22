Азаров заверяет, что приостановка евроинтеграции не является историческим событием

Премьер-министр Украины Николай Азаров не считает, что решение о приостановке работы над подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом не является историческим для страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире программы Шустер live на телеканале «Интер».

Отвечая на вопрос ведущего, является ли это историческим решением, Азаров сказал: «Ну, конечно, нет».

Премьер отметил, что, скорее всего, мало кого интересует, судьба Украины.

«Они все воспринимают Украину как объект, а не субъект политики. И вот Украина сейчас проявила свое собственное мнение. Что касается историчности момента, переговоры о заключении этого Соглашения велись 5 лет. Они могли быть подписаны в 2010, в 2011, 2013 году. Были разные причины, почему они откладывались, и никто из этого не делал никакой сенсации. Потому что они откладывались не по нашей причине»,- сказал Азаров.

Он подчеркнул, что пройдет время, и «мы устраним спорные вопросы, которые у нас на сегодняшний день есть».

«Они для нас является жизненно важными… А почему мы не вправе принять решение, которое отвечает на сегодня нашим национальным интересам? Вот и все», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.