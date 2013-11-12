На суд по делу Власенко не пустили журналистов

Печерский районный суд Киева рассматривает представление прокуратуры об избрании Сергею Власенко меры пресечения в отсутствие журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, в зал заседаний, где слушается дело, не допущены даже представители СМИ, не имеющие при себе фото- и видеотехники.

Сейчас в судебном заседании объявлен 10-минутный перерыв по просьбе Власенко и его защиты с целью ознакомления с материалами представления.

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Судебный процесс ведет судья Светлана Волкова.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Власенко вызывали на допрос в Генпрокуратуру, где известили о подозрении в неоднократном избиении бывшей жены Наталии Окунской.

Пресс-секретарь генпрокурора Маргарита Валькова ранее заявила, что следователь Главного следственного управления Генпрокуратуры будет просить суд избрать для Власенко меру пресечения свободы в виде денежного залога по делу о нанесении им телесных повреждений бывшей жене.