ГПУ будет просить суд избрать для Власенко меру пресечения в виде залога

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам возле здания ГСУ Генпрокуратуры сообщила пресс-секретарь генпрокурора Маргарита Велькова.

“В сети Интернет появилась информация о том, что якобы Печерский суд должен избрать сегодня меру пресечения Власенко - эта информация отвечает действительности. Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому лицу в виде денежного залога, сумму которого будет определять непосредственно суд”, - сказала Велькова, заметив, что, скорее всего, соответствующее решение судом сегодня будет принято.

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Также Велькова отметила, что доводы, которые были изложены в заявлении Окунской, - это все факты нанесения ей побоев и телесных повреждений, которые подтверждаются соответствующими медицинскими заключениями и экспертизами.

“Также в уголовном производстве на сегодняшний день имеются показания свидетелей, которые так или иначе становились вынужденно, наверное, свидетелями событий, которые происходили на протяжении длительного периода времени, то есть и в 2010, и в 2008, и в 2012 годах”, - отметила Велькова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 ноября, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил об аресте Власенко Генпрокуратурой. Позже член фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин уточнил, что защитник Тимошенко не арестован, а находится на допросе в Главном следственном управлении Генпрокуратуре.

В свою очередь в ГПУ информировали, что Власенко подозревается в нанесении умышленных телесных повреждений бывшей жене Наталии Окунской.

В начале года Генпрокуратура закрыла одно из уголовных дел Власенко, которое было открыто по заявлению его бывшей жены. Однако Окунская подала в прокуратуру несколько заявлений.

Высший административный суд Украины 6 марта лишил Власенко депутатского мандата на том основании, что он совмещал работу в парламенте с адвокатской деятельностью. Сам Власенко утверждает, что является защитником Тимошенко на общественных началах.