СМИ: Власенко отпустили под залог и подписку о невыезде

Об этом сообщает Левый Берег.

По словам Власенко, ему предоставлена повестка на вызов в прокуратуру на 12, 13 и 14 ноября.

Он считает, что таким образом власть хочет отстранить его от защиты экс-премьера Юлии Тимошенко. Также, Власенко считает, что прокуратура намерена отстранить его допросами от общения с миссией Европарламента Кокса-Квасьневського.

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Власенко также сообщил, что его отпустили под залог в 22 тысячи гривен и подписку о невыезде.

Сначала следователи прокуратуры хотели назначить сумму залога в 1 млн гривен, сообщил Власенко. Однако, в КК Украины по его делу не предусмотрена такая сумма наказания, поэтому следователи долго совещались и затянули время допроса.

По мнению Власенко, Генпрокуратура отпустила его из-за заявления оппозиционных депутатов в его поддержку. Он также сообщил, что решения суда по его делу нет.