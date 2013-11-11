СМИ: Окунская не связывает допрос Власенко по своему иску с политикой

Наталья Окунская рассказала, что дело против ее экс-супруга о побоях она возбудила еще в 2010 году. «Это все происходило на глазах у детей. Я пролежала с синим лицом и в гипсе 23 дня в больнице. Меня навещали друзья, а когда я вышла из больницы, я сразу отнесла заявление», - цитируют Окунскую Вести.

По ее словам, тогда ее муж сказал ей, что делу не дадут ход: «Он мне цинично ответил, что пока Юля при власти, ему ничего не угрожает. Но я сняла побои, были сделаны все экспертизы. Но в 2010 году, в январе дело было закрыто. А через год я опять обратилась к правоохранителям и вновь сделала экспертизу. Даже по истечении времени следы рубцов на слизистой остаются. Обе экспертизы совпали».

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Окунская не связывает допрос Власенко по своему иску с политикой. «Я очень удивлена, почему сейчас пресса пытается связать бытовые побои с его политической деятельностью. Я это объясняю, как то, что справедливость есть, и виновные должны быть наказаны. Поднял руку на женщину, отвечай! Его вообще нужно изгнать из политики», - рассказала Окунская.

На уточняющий вопрос, не кажется ли ей странным факт, что ее экс-супруга вызвали на допрос в ГПУ именно в тот день и в то время, когда рабочая группа Верховной Рады должна была заседать во вопросу, связанному с принятием законопроекта, который бы помог экс-премьеру выехать на лечение за границу, она ответила категорически «нет».

«Да я даже не была осведомлена о том, что его вызывают. Мне об этом никто ничего не говорил! И у меня нет объяснений, почему его вызвали именно сегодня. Просто, когда бы это не произошло, и как бы он не был наказан - штраф, админнаказание или что-то еще - я считаю, что он должен быть наказан. Чтобы каждая женщина, которую в этой стране обижают, поняла, что на ее обидчика может быть управа, вне зависимости от того, какой у него политический статус или положение в обществе», - считает Окунская.

Напомним, по словам Арсения Яценюка, ранее сегодня Сергей Власенко сообщил нардепу Александру Турчинову о своем аресте. Как заявили в ГПУ, Власенко вручено извещение о подозрении в неоднократном избиении своей бывшей жены Натальи Окунской.