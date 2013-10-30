Кокс и Квасневский приедут к Тимошенко 31 октября

12:33, 30 октября 2013
Политика
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Руководители Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский встретятся с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко завтра, 31 октября

Стала известна дата визита Кокса и Квасневского к Тимошенко

Как сообщил УНИАН информированный источник, Кокс и Квасневский для встречи прибудут в Харьков в Центральную клиническую больницу «Укрзализницы», в стационаре которой находится Тимошенко.

Пока неизвестно, в котором часу состоится визит руководителей мониторинговой миссии в Харьков.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября Кокс и Квасневский с трехдневным рабочим визитом прибыли в Украину.

На протяжении своего визита они будут работать в Киеве и Харькове.

На прошлой неделе они также были в Украине. По итогам их визита Юлия Тимошенко заявила, что ради европейского будущего страны готова принять все предложения миссии Европейского парламента.

Ранее, 4 октября, Кокс и Квасневский обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с ходатайством о помиловании Тимошенко.

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