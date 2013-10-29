Азаров обсудил с Квасьневским и Коксом выполнение условий для ассоциации с ЕС
17:54, 29 октября 2013Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров провел встречу с сопредседателями Мониторинговой миссии Европарламента Александром Квасневским и Пэтом Коксом.
Премьер-министр Украины Николай Азаров и сопредседателя Мониторинговой миссии Европейского парламента: Александр Квасьневский и Пэт Кокс
Как сообщается на Правительственном портале, во время встречи стороны обменялись актуальной информацией относительно выполнения Украиной условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли во время саммита "Восточного партнерства", который состоится в Вильнюсе 28-29 ноября.
Как сообщал УНИАН, следующие три дня Кокс и Квасьневский будут находиться в Киеве и Харькове.
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Ранее, 4 октября, Кокс и Квасьневский обратились к президенту Украины Виктору Януковичу с ходатайством о помиловании Тимошенко.
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