Азаров обсудил с Квасьневским и Коксом выполнение условий для ассоциации с ЕС

Как сообщается на Правительственном портале, во время встречи стороны обменялись актуальной информацией относительно выполнения Украиной условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли во время саммита "Восточного партнерства", который состоится в Вильнюсе 28-29 ноября.

Как сообщал УНИАН, следующие три дня Кокс и Квасьневский будут находиться в Киеве и Харькове.

Читайте также: Кокс и Квасьневский возвращаются в Украину

Ранее, 4 октября, Кокс и Квасьневский обратились к президенту Украины Виктору Януковичу с ходатайством о помиловании Тимошенко.