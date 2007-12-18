Янукович подождет, пока выбросят ненужный мусор

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ предупреждает украинцев, что отныне им не стоит рассчитывать на улучшение жизни.

Об этом говорится в его обращении к украинскому народу, переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что назначение Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра "углубит политическую нестабильность, будет способствовать конфронтационным процессам в обществе, иметь крайне негативное влияние на темпы социально-экономического развития Украины".

“К руководству в стране опять пришла помаранчевая команда. Это уже было в 2005 году и мы с вами хорошо помним, чем это закончилось для Украины. Тогда помаранчевые преследовали своих политических оппонентов, развалили экономику, затеяли передел собственности - начали реприватизацию, разрушили доверие инвесторов, запятнали себя коррупцией и кумовством”, - заметил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что менее чем за год правительство Ю.ТИМОШЕНКО "сократило рост экономики почти на 10% и подняло цены на все, что было возможно".

”Поэтому с сегодняшнего дня народ Украины должен, и я это говорю с сожалением, быть готовым к новым испытаниям – кризисам, политическим интригам и ссорам внутри помранчевой команды, которая продолжает борьбу за власть между верхушками внутрикоалиционных группировок.

Народ Украины должен знать, что, к величайшему сожалению, граждане не смогут рассчитывать на улучшение жизни. Ведь щедрые обещания, которыми их так обильно обдаривали нынешние "коалицианты-227", не будут выполнены никогда”, - заявил экс-премьер-министр.

В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что в Партии регионов хорошо понимают, что целью их исключения из коалиционного процесса было “установление неограниченного господства помаранчевых вождей”.

”У них уже сейчас идет война за должности и привилегии, за право диктовать свою волю всем гражданам Украины. Я убежден, это – дорога в никуда. Но, к сожалению, и этот путь народ Украины должен пройти", - отметил В.Янукович, добавив, что "с сегодняшнего дня Партия регионов переходит в оппозицию”.

В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что его политическая сила будет защищать украинский народ: “Мы не дадим помаранчевым повторить правовой шабаш, к которому они привыкли. Мы не позволим власти ни на йоту нарушать принципы свободы человека, демократии и верховенства права. Мы сделаем все, чтобы украинцы увидели настоящее лицо нынешней власти – лицо демагогии, лжи, коррупции и популизма”.

Лидер Партии регионов призвал все политические силы присоединиться к "регионалам" в этой борьбе.

”Мы убеждены, что существование "коалиции-227" будет недолгим. Народ Украины выбросит популистов, как выбрасывают весной после зимы ненужный мусор”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.