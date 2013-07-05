Яценюк обещает исключать всех, кто не будет поддерживать решения «Батькивщины»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, определилась ли фракция относительно предложения экс-министра внутренних дел Юрия Луценко исключить из «Батькивщины» Николая Мартыненко как генератора “тушек” во фракции.

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“Наша фракция едина. Все те, кто не голосует в соответствии с решением фракции, лишаются статуса члена фракции. Как это было сделано вчера (речь идет об исключении депутата Василия Кравчука - УНИАН)”, - сказал Яценюк.

Он добавил, что других вопросов к членам фракции нет. “Появятся - мы так же жестко отреагируем, как мы отреагировали вчера по Кравчуку”, - отметил Яценюк.