«Изгнанник» Кравчук объяснил, почему голосовал с большинством за векселя

Народный депутат Украины от ВО “Батькивщина” Василий Кравчук, исключенный сегодня из фракции “Батькивщина” за голосование вопреки решению фракции, пояснил, что поддержал провластный вексельный законопроект, поскольку "лучше векселя, чем ничего".

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам Кравчука, проголосовал за законопроект №2290а о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (относительно реструктуризации бюджетной задолженности) по двум причинам. "Во-первых, сами нардепы-бютовцы, предприятия которых имеют задолженности по НДС, убеждали руководство фракции поддержать данный закон. Во-вторых, лучше векселя, чем ничего. Я не защищаю власть, а наоборот — критикую, что довели страну “до ручки”. И если сейчас не поддержать векселя, то это впоследствии скажется на выплатах заработных плат и пенсий”, - объяснил бютовец.

Однако народный депутат отказался уточнить фамилии своих однопартийцев, которые хотели также поддержать вексельный законопроект.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июля, оппозиционные фракции не голосуют в сессионном зале Верховной Рады, однако Народный депутат Украины от ВО “Батькивщина” Василий Кравчук голосовал за вексельный закон, которым предусматривалась реструктуризация бюджетной задолженности путем применения векселей.

После этого голосования народный депутат от «Батькивщины» Арсен Аваков в Facebook сообщил, что Кравчука исключили из фракции “Батькивщина”. Он написал: “Исключили из фракции Кравчука за голосование вопреки решению фракции, в том числе за сегодняшние вексельные законы”.