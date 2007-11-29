Плющ сказал, почему он не подписал соглашение с БЮТ

Народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Иван ПЛЮЩ не подписал соглашение о создании демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

По словам И.ПЛЮЩА, он не подписал соглашение из-за того, что остается сторонником “широкой” коалиции.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября, после завершения первого заседания ВР VI созыва, планировалось подписание соглашения о создании коалиции демократических сил.

Однако председательствующая в тот день на заседании ВР представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА объявила, что следующее пленарное заседание состоится в четверг, 29 ноября.

После того депутаты из фракции НУ-НС сообщили журналистам, что 8 народных депутатов от блока не подписали соглашение о создании демократической коалиции. По их словам, соглашение не подписали Иван ПЛЮЩ, Юрий ЕХАНУРОВ, Николай ОНИЩУК, Иван КРИЛЬ, Василий ПЕТЁВКА, Станислав ДОВГИЙ, Виктор ТОПОЛОВ и Игорь ПАЛИЦА.

Позже И.ПАЛИЦА подписал соглашение, однако другие вышеназванные депутаты отказывались его подписывать.

28 ноября руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА сообщил, что после встречи с Президентом все члены фракции НУ-НС, которые раньше отказывались подписывать соглашение о создании демкоалиции, сделали это.

Сегодня в Верховной Раде было официально объявлено о создании коалиции с участием Блока Юлии Тимошенко и Блока “Наша Украина – Народная самооборона”. Председатель на заседании ВР Роман ЗВАРИЧ объявил, что в демократическую коалицию вошло 227 депутатов.