Ставицкий подтвердил, что Газпром блокирует реверс газа в Украину через Словакию
09:57, 25 июня 2013Политика
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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий частично подтвердил информацию о том, что "Газпром" блокирует поставки на Украину газа по реверсу из Европы через Словакию.
Эдуард Ставицкий окончательно комментировать пока не хочет
Об этом сообщает РИА Новости.
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Отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация о том, что "Газпром" блокирует поставки газа через Словакию, министр сказал: "Окончательно я, может, и не прокомментирую, но в некоторой мере эта информация верна".
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