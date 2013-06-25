Ставицкий подтвердил, что Газпром блокирует реверс газа в Украину через Словакию

09:57, 25 июня 2013
Политика
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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий частично подтвердил информацию о том, что "Газпром" блокирует поставки на Украину газа по реверсу из Европы через Словакию.

Эдуард Ставицкий

Об этом сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация о том, что "Газпром" блокирует поставки газа через Словакию, министр сказал: "Окончательно я, может, и не прокомментирую, но в некоторой мере эта информация верна".

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