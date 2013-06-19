Ставицкий: Реверс из Словакии позволит полностью диверсифицировать поставки газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

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«Открыв третий маршрут (через Словакию), мы сможем полностью диверсифицировать поставки в Украину природного газа. Но это не говорит о том, что мы не будем работать с нашими российскими коллегами. Мы будем работать, и для нас это является на сегодняшний день приоритетным направлением, так как основной объем газа идет через территорию России», - сказал Ставицкий.

Напомним, ранее Ставицкий сообщал, что договор о поставках газа из Европы через территорию Словакии в режиме реверса планируется подписать 15-20 июня текущего года. 15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу. Затем в конце марта 2013 года к реверсным поставкам по контракту с RWE присоединилась и Венгрия.

По данным оператора газотранспортной системы Украины – компании «Укртрансгаз», с ноября 2012 года по 1 июня 2013 года общий объем поступления природного газа с (территории) Польши и Венгрии ориентировочно составил 420 млн куб. м.

Кабинет министров Украины в апреле утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.