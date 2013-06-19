Главное за день: обзор топ-новостей

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СМИ: Украина до сих пор не выполнила ни одного из пунктов «списка Фюле»

Вчера консорциум экспертов, финансируемых фондом "Видродження", представил результаты мониторинга выполнения Украиной требований Евросоюза, необходимых для подписания соглашения об ассоциации.

У Тимошенко - свое требование к встрече Януковича с оппозицией

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко настаивает на том, чтобы дискуссия между представителями парламентской оппозиции и Президентом Украины Виктором Януковичем состоялась в публичной плоскости.

СМИ: Обама предложит Путину сократить ядерный арсенал на треть

Президент США Барак Обама в среду, 19 июня, находясь с визитом в Берлине, предложит России сократить стратегическое наступательное вооружение двух стран на треть.

Азербайджан отказался принять Украину в проект газопровода TANAP

Азербайджан не заинтересован в участии Украины в проекте строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Верховная Рада «завернула» денонсацию «харьковских соглашений»

Верховная Рада не поддержала проект закона о денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Тягнибок: «Свобода» не пойдет на встречу с Януковичем

Представители фракции “Свобода” не пойдут на встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем. Позже стало известно, что Виталий Кличко, который тоже не пошел на встречу с президентом, отправил ему письмо.

На встречу с Януковичем пустили только Яценюка

На встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем из депутатов, которые пришли к Администрации Президента, пустили только лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка.

Суд защитил киевскую учительницу от рейдеров

Согласно приговору суда, Нину Москаленко признано первоочередной наследницей спорной части ее дома.

Янукович утверждает, что разговоры о приватизации ГТС - это провокация

Украина во время переговоров по газовым вопросам на любом уровне никогда не высказывалась за приватизацию отечественной газотранспортной системы.

Яценюк сделал вывод, что Тимошенко могут отпустить за границу

Вопрос о предоставлении возможности заключенной экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко лечиться за рубежом рассматривается.

Янукович обещает прийти в ВР, если депутаты «будут вести себя культурно»

Янукович заявляет о готовности выступить в Верховной Раде 5 июля.