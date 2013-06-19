Тягнибок: «Свобода» не пойдет на встречу с Януковичем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок.

Он сказал: “Свобода” не собирается принимать участие в том политическом фарсе в духе «Диалога со страной». Мы прекрасно осознаем, что формат этой встречи, который должен был состояться как встреча Президента с оппозицией, был изменен, и абсолютно нет никакого смысла подыгрывать абсолютно никому не нужным игрищам”.

“Хотя мы с пониманием относимся как к позиции наших партнеров из «УДАРа», так и к позиции наших партнеров из “Батькивщины”, - подчеркнул Тягнибок.

Он отметил, что Президента Украины приглашали в парламент. “Это немножко другой формат и другой тон разговора, и другая постановка разговора, а встреча руководителя государства со всеми руководителями фракций, а также председателем ВР - это что будет согласительный совет номер два? Мы же каждый понедельник наблюдаем за дебатами между руководителями фракций, а в этот раз это что будет то же, только Президент будет над процессом?”, - сказал Тягнибок.

При этом отметил: “Ну кому это нужно?”.

Тягнибок подчеркнул, что фракция «Свобода» с пониманием относится к позиции лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка о необходимости такой встречи, потому что “это в первую очередь связано с состоянием здоровья Юлии Тимошенко”.

На вопрос журналистов, почему в таком случае оппозиция прекратила блокировать трибуну, Тягнибок ответил, что таким было решение трех фракций оппозиции.

Как сообщал УНИАН, глава государства Виктор Янукович пригласил на встречу в Администрацию Президента руководителей всех парламентских фракций и председателя Верховной Рады.

По словам председателя ВР Владимира Рыбака, встреча состоится 19 июня в 14.30 в помещении Администрации Президента.

Кличко ранее заявил, что представители фракции “УДАР” на эту встречу с Президентом не пойдут.

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк настаивает, что встреча оппозиционеров с Президентом должна состояться публично, «в присутствии СМИ, и после этого мы готовы выслушать Президента Украины в стенах ВР без какой-либо обструкции с его посланием — он должен исполнить свой конституционный долг».