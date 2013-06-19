СМИ: Украина до сих пор не выполнила ни одного из пунктов «списка Фюле»

Отчет экспертного мониторинга "Ассоциация с ЕС: как Украина выполняет условия подписания соглашения" был представлен вчера во время круглого стола, организованного фондом "Видродження".

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Речь идет о так называемом "списке Фюле" из 11 условий, которые Украина должна выполнить, чтобы обеспечить подписание соглашения об ассоциации (СА) в ходе саммита Восточного партнерства в ноябре, сообщает Коммерсант-Украина.

"С одной стороны, есть некоторый прогресс, но в то же время его уровень такой, что, если бы решение о подписании соглашения об ассоциации принимали сегодня, оно было бы отрицательным",— констатировал научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.

Эксперты подчеркивают, что наряду с улучшениями по одним направлениям власть демонстрирует регресс по другим. В целом результаты мониторинга засвидетельствовали, что Украина не выполнила полностью ни одно из 11 условий подписания СА. В частности, по четырем пунктам наблюдается некоторый прогресс, по пяти — минимальный прогресс, по двум — прогресс вообще отсутствует.

Наиболее высокие оценки получили такие направления, как устранение избирательного правосудия, внедрение нового Уголовного процессуального кодекса (УПК), борьба с коррупцией, а также расширение полномочий Счетной палаты.

В частности, эксперты высоко оценили принятие парламентом в последние месяцы четырех антикоррупционных законопроектов, требуемых планом действий по либерализации визового режима с Евросоюзом, отметив при этом, что документы "далеки от совершенства, поскольку приняты поспешно". "Положительным моментом является помилование бывших членов правительства Юрия Луценко и Георгия Филипчука. Но понятно, что без освобождения Юлии Тимошенко этого недостаточно, чтобы поставить под этим пунктом жирный плюс",— пояснил президент аналитического центра "Открытая политика" Игорь Жданов.

Минимальный прогресс был отмечен по таким направлениям, как улучшение инвестиционного климата, подготовка к внедрению зоны свободной торговли с ЕС, конституционная реформа, а также реформа судебной системы и прокуратуры. При этом эксперты констатировали полное отсутствие прогресса в сфере реформирования органов внутренних дел, избирательного законодательства, практики выборов и независимости СМИ.

Среди прочего обеспокоенность авторов отчета вызвало лишение мандатов народных депутатов Александра Домбровского, Сергея Власенко и Павла Балоги Высшим административным судом. "Очень беспокоит ситуация с выборами мэра в Василькове. Там было зафиксировано значительное применение административного ресурса, что могло повлиять на результаты волеизъявления",— утверждает господин Жданов.

Эксперты подчеркнули: чтобы подписать СА в этом году, власти должны к сентябрю продемонстрировать прогресс по некоторым направлениям. В частности, найти способ освободить Юлию Тимошенко, провести честные выборы в пяти округах, где Центризбирком не смог установить результаты голосования, разрешить конфликт вокруг лишения депутатских мандатов Сергея Власенко, Александра Домбровского и Павла Балоги, назначить выборы мэра Киева и Киевского горсовета, реформировать избирательное законодательство, а также отменить закон "О всеукраинском референдуме".

В представительстве ЕС согласились с результатами мониторинга, подчеркнув, что судьба СА находится в руках Украины. "Вы говорите, что Украина вряд ли выполнит все 11 пунктов до ноябрьского саммита. Но я советую вам не рассматривать этот вариант, а мобилизовать усилия. Тогда Евросоюз будет доверять Украине и поддержит соглашение",— сказала заместитель главы представительства ЕС в Украине Мария Юрикова.