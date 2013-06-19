У Тимошенко - свое требование к встрече Януковича с оппозицией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера вечером перед ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове сказал журналистам защитник Тимошенко Сергей Власенко.

“Юлия Владимировна призвала проведение такой публичной дискуссии в формате круглого стола. Виктор Янукович не готов к круглому столу в широком формате. Он согласился на дискуссию с представителями парламентских политических сил. Но позиция Юлии Тимошенко заключается в том, что эта дискуссия обязательно, это принципиальная вещь, полностью должна проводиться в публичной плоскости. Это не должны быть кулуарные переговоры, это не должны быть разговоры 6-7 человек между собой”, - сказал Власенко.

Защитник отметил, что дискуссия Президента и оппозиции должна транслироваться по телевидению.

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“Должны присутствовать СМИ, на самом деле, должна быть прямая трансляция этого события, то есть максимально широкая публичность этого процесса”, - отметил он. Власенко подчеркнул, что от этой дискуссии будет зависеть стратегия развития государства, поэтому “это должно быть публично”.

Как сообщал УНИАН, глава государства Виктор Янукович пригласил на встречу в Администрацию Президента руководителей всех парламентских фракций и председателя Верховной Рады.

По словам председателя ВР Владимира Рыбака, встреча состоится 19 июня в 14.30 в помещении Администрации Президента.

Лидер «УДАРа» Виталий Кличко заявил, что представители фракции “УДАР” на эту встречу с Президентом не пойдут.

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что встреча оппозиционеров с Президентом должна состояться публично, «в присутствии СМИ, и после этого мы готовы выслушать Президента Украины в стенах ВР без какой-либо обструкции с его посланием — он должен выполнить свой конституционный долг».