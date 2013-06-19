Янукович утверждает, что разговоры о приватизации ГТС - это провокация
Украина на переговорах по газовым вопросам на любом уровне никогда не высказывалась за приватизацию отечественной газотранспортной системы.
Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на встрече с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
«Вообще, слово «приватизация» никогда не использовалось ни на каких переговорах. Ни с кем. Мы не использовали слово «приватизация». Это все слухи или домыслы, возможно, даже провокация. Но мы не живем за счет слухов», - сказал Янукович.
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По словам главы государства, сейчас ведется работа по подготовке украинской газотранспортной системы к ее модернизации.
Президент подчеркнул, что модернизация украинской ГТС направлена, прежде всего, в поддержку технической надежности этой системы, а также хранения определенных объемов прокачки газа.
По убеждению Президента, этого можно достичь за счет объединения усилий потребителей, транзитеров и поставщиков газа.
«Сегодня есть большое желание сделать консорциум «Украина - Европа - Россия», - отметил Янукович.
При этом он подчеркнул, что без участия парламента какое-либо решение относительно создания консорциума приниматься не будет.