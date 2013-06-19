Верховная Рада «завернула» денонсацию «харьковских соглашений»

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта в первом чтении проголосовало только 152 народных депутата из 386, зарегистрированных в сессионном зале.

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В частности, "Батькивщина" отдала 71 голос в поддержку этого решения, Партия регионов - 3, «УДАР» - 34, «Свобода» - 33, КПУ - 0 и 11 голосов от внефракционных депутатов.

Законопроектом народного депутата от "Батькивщины" Владимира Яворивского предусматривалось денонсировать Соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года.

Согласно этому Договору, Стороны продлевают действие Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года и Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о взаимных расчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года на 25 лет с 28 мая 2017 года с последующим автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не известит в письменном виде другую Сторону о прекращении их действия не позже, чем за один год до завершения срока действия.

При этом арендная плата за пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, начиная с 28 мая 2017 года, состоит из платежей Российской Федерации Украине в размере 100 млн. долларов США в год, а также из дополнительных средств, которые получаются за счет снижения с даты вступления в силу этого Соглашения цены в размере до 100 долларов США от установленной действующим контрактом между НАК "Нафтогаз" Украины и ОАО "Газпром", на каждую тысячу кубометров газа, который поставляется в Украину, исходя из льготного согласованного объема поставок, предусмотренного упомянутым контрактом, по такой формуле: при цене 333 доллара США и выше за тысячу кубометров газа снижение составит 100 долларов США, при цене ниже 333 доллара США снижение составит 30% от такой цены.

Эти дополнительные средства подлежат учету по итогам каждого календарного года, в течение которого применяется указанное снижение, растущим результатом и признаются обязательствами Украины, которые погашаются путем выполнения положений статьи 1 этого Соглашения.