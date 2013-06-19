Азербайджан отказался принять Украину в проект газопровода TANAP

Об этом пишет КоммерсантЪ-Украина со ссылкой на заявление властей страны.

Вчера министр промышленности и энергетики Азербайджана Натиг Алиев заявил, что страна не заинтересована в участии Украины в проекте строительства Трансанатолийского газопровода. "Трансанатолийский газопровод — это газопровод стран-участников и производителей газа. Я просто не вижу целесообразности участия Украины. Ведь страна — не производитель газа, а газопровод не проходит по ее территории",— пояснил он.

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О намерении Украины участвовать в строительстве Трансанатолийского газопровода осенью прошлого года заявил премьер-министр Николай Азаров. По словам тогдашнего главы Минэнерго Юрия Бойко, Украина вела переговоры о предполагаемом участии в проекте TANAP с Турцией и Азербайджаном с возможной поставкой газа по этому трубопроводу до Болгарии, а потом через территорию Румынии в Украину.

"Мы имеем убедительные аргументы, ведь практически вся инфраструктура, начиная от Турции и до наших границ — уже готова. Более того, Украина имеет на границе с ЕС газовые хранилища, которые могут быть основой для этого будущего газопровода",— сказал тогда господин Бойко. Посол Украины в Турции Сергей Корсунский тогда заявлял, что страна поддерживает вхождение Украины в проект и осталось только убедить Азербайджан.

В Минэнерго заявления Азербайджана официально не комментируют.

Напомним, Азербайджан и Турция в декабре 2011 года подписали меморандум о взаимопонимании относительно создания консорциума для строительства Трансанатолийского газопровода. Трубопровод протяженностью около 2000 км планируется проложить из Азербайджана через Грузию в Турцию и далее в страны Европы.

Его пропускная способность на первой стадии составит 16 млрд кубометров газа в год, из которых 6 млрд кубометров будут использоваться турецкими потребителями, а 10 млрд кубометров — поставляться в европейские страны. На втором этапе планируется увеличение объема поставок до 24 млрд кубометров.

Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на 2017 год и будет приурочен к началу добычи газа на второй очереди азербайджанского месторождения Шах-Дениз. По предварительным оценкам, стоимость проекта — $5-6 млрд.