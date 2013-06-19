Янукович обещает прийти в ВР, если депутаты «будут вести себя культурно»
18:35, 19 июня 2013Политика
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Янукович заявляет о готовности выступить в Верховной Раде 5 июля.
Яценюк на встрече у Януковича
Президент Украины Виктор Янукович готов выступить в Верховной Раде, если там будет соблюден уровень политической культуры.Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций.
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«Если мы с вами договариваемся, что вы сохраняете уровень политической культуры в парламенте, - я всегда готов прийти по любому вопросу», - сказал Янукович.
Президент отметил, что в связи с его рабочим графиком ближайшей датой выступления в парламенте может стать 5 июля - день закрытия сессии.
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