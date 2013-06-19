Кличко отправил Януковичу письмо

Лидер фракции "УДАР" Виталий Кличко заявляет, что сегодняшняя встреча Президента Виктора Януковича с некоторыми руководителями фракций не снимает неотложности и необходимости представления главой государства ежегодного послания "О внутреннем и внешнем положении Украины" в Верховной Раде.

Об этом говорится в Открытом письме лидера "УДАРа" Президенту Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

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«Господин Президент! Сегодняшняя Ваша встреча с некоторыми руководителями фракций парламента не снимает неотложности и необходимости представления Вами ежегодного Послания "О внутреннем и внешнем положении Украины", как этого прямо требует Конституция Украины. Демократия и верховенство права начинаются с выполнения законов всеми гражданами и, в первую очередь, гарантом соблюдения Основного закона», - отмечается в письме.

По словам Кличко, вопросы, которые депутаты хотят обсудить с Президентом в парламенте, остаются неизменными. Это, в частности: решение проблем экономического и социального кризиса в стране; выполнение всех условий для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности: освобождение политзаключенных, в первую очередь Юлии Тимошенко, принятие избирательного законодательства и законов по реформированию судебной и правоохранительной системы, отмечается в письме.

Также, заявил Кличко, «УДАР» требует снять с повестки дня вопрос приватизации газотранспортной системы и принятие других «антигосударственных законов».

«Должны быть созданы и, наконец, заработать эффективные механизмы борьбы с коррупцией. Также отмечаю необходимость назначения выборов в Киеве и в пяти "проблемных" округах на осень этого года. Сегодня перечень этих вопросов Вы получите в письменном виде, если это поможет Вам лучше подготовиться и таки осмелиться на выступление и дискуссию в парламенте», - написал Кличко.

«Надеюсь, Вы осознаете всю ответственность, возложенную на Вас Конституцией и народом Украины как на главу государства», - отметил Кличко, обращая к Президенту.

Как сообщал УНИАН, 6 и 7 июня оппозиционные фракции заблокировали трибуну ВР, требуя, чтобы Президент лично представил в парламенте ежегодное послание, текст которого в печатной форме был роздан депутатам. Президент Янукович пригласил на встречу лидеров фракций парламента, которая должна состояться сегодня в 14.30. Оппозиция настаивает, чтобы такая встреча с Президентом была публичной, в присутствии СМИ. Однако предусматривается, что такая встреча пройдет в закрытом режиме.

Лидеры «УДАРа» и «Свободы» Виталий Кличко и Олег Тягнибок заявили, что не пойдут на встречу с Президентом. По словам Кличко, «УДАР» выступает против "кулуарных договоренностей" и считает, что Президент должен лично прийти в парламент и обратиться к депутатскому корпусу.

“Батькивщина” пойдет на встречу с Президентом Януковичем всей фракцией.