Яценюк сделал вывод, что Тимошенко могут отпустить за границу

Об этом сказал журналистам после встречи руководства парламента с Президентом Украины Виктором Януковичем лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, передает корреспондент УНИАН.

Яценюк отметил, что “есть основания говорить о том, что вопрос о предоставлении возможности Юлии Тимошенко получить надлежащую медицинскую помощь за рубежом рассматривается”.

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Он подчеркнул, что во время встречи Янукович задекларировал, что “курс Украины на ЕС является неизменным”. “Я его еще раз переспросил, какое решение будет принято для того, чтобы Юлия Тимошенко была на свободе, и каким образом Президент повлияет на то, чтобы Юлии Тимошенко дали возможность выехать немедленно за границу для того, чтобы провести операцию. Прямая речь: мы в процессе переговоров, мы передали пакет предложений нашим партнерам с Запада, никто не сказал нет. Для выполнения гуманитарной миссии, возможно, нужно изменить законодательство”, - сказал Яценюк. Из этого он сделал вывод, что есть основания говорить о том, что на сегодняшний день рассматривается Президентом Украины вопрос относительно возможности предоставления Тимошенко медицинской помощи за рубежом.