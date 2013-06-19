СМИ: Обама предложит Путину сократить ядерный арсенал на треть

Как пишет издание, по задумке Обамы, число ядерных боезарядов каждой из сторон следует ограничить чуть более чем 1000 единиц.

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Об этом со ссылкой на источники в администрации сообщает Lenta.ru по информации The New York Times.

В планы американского президента входит также обсуждение инициативы по сокращению тактического ядерного оружия в Европе, которое не ограничено существующим договором, отмечает Reuters. Обама намерен вместе со своими союзниками по НАТО продвигать эту идею в России, у которой этого вида вооружения в Европе значительно больше.

Также президент пообещает провести саммит по ядерной безопасности в США в 2016 году, незадолго до окончания своего второго срока.

В 2010 году Барак Обама и президент Дмитрий Медведев в Праге подписали договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В феврале 2011 года он вступил в силу. Согласно документу, в течение семи лет обе страны должны сократить общее число ядерных боезарядов до 1550 единиц, а число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых стратегических бомбардировщиков — до 700.

До СНВ-3 между США и Россией действовали договоры СНВ-1, срок действия которого истек в 2009 году, и СНП, который был рассчитан до конца 2012 года.