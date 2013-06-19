На встречу с Януковичем пустили только Яценюка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат от “Батькивщины” Андрей Сенченко, который вышел из здания АП буквально через 10 минут после того, как депутаты вошли туда.

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Сенченко сказал, что охрана в АП не пустила депутатов на встречу с Януковичем, ссылаясь на то, что их нет в списках участников этой встречи.

В то же время он рассказал: “Когда мы поднимались по лестнице на четвертый этаж, кажется, с уровня второго этажа из помещения выбежала просто братва, это полтора десятка “титушек” в футболках, разве что не в шортах - это кто-то в джинсах, кто-то в спортивных штанах. То есть, эта публика, которую мы обычно видим в каких-то столкновениях по заказу Партии регионов, на уличных акциях. И оказывается - это часть охраны Президента нашей страны”.

Сенченко при этом отметил, что депутаты ВР всегда, при всех президентах, могли заходить в Администрацию Президента и заходили вплоть до приемной главы государства. “То, что сейчас, - это все заграждено, какие-то «сногсшибательные» меры безопасности от людей, которых избрала страна в качестве депутатов, доверила представлять интересы», - отметил депутат.

В то же время народный депутат от “Батькивщины” Александр Бригинец сообщил, что депутаты, которые пришли в Администрацию Президента, будут ждать результатов встречи в пресс-центре АП.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 14.30 в АП должна состояться встреча Президента Украины Виктора Януковича с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций.

Лидеры фракций «УДАР» и ВО «Свобода» Виталий Кличко и Олег Тягнибок заявили, что не будут принимать участия в этой встрече.

А “Батькивщина” решила пойти на встречу с Януковичем всей фракцией. Об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины из этой фракции Сергей Сас.