Ефремов не скрывает, что регионалы сегодня голосовали чужими карточками

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что его фракция не намерена с применением силы разблокировать трибуну Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Он подчеркнул, что когда нужно будет проголосовать за необходимые законопроекты, то “мы найдем варианты, как проголосовать”. На уточняющий вопрос журналистов: “Завтра?” Ефремов ответил: “Нет, не завтра”.

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Как сказал лидер фракции Партии регионов, никаких договоренностей с оппозицией нет, поскольку “представители оппозиции не хотят договариваться - они пришли сознательно сегодня на работу для того, чтобы сорвать рабочий процесс и не дать проголосовать за законопроекты, представленные правительством”.

Ефремов подтвердил, что сегодня члены фракции Партии регионов голосовали чужими карточками. Он пояснил, что было принято решение голосовать за коллег, поскольку некоторые из них были заняты тем, чтобы не пропустить представителей оппозиции, которые могли помешать голосованию членов фракций ПР и КПУ.