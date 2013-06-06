Ефремов рассказал о «более-менее приличном» Кличко и «вандале» Яценюке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал на брифинге.

Ефремов подчеркнул, что парламентское большинство голосованием за назначение судей «хотело продемонстрировать всем», что у него есть «необходимое количество голосов в зале».

Он подчеркнул, что в голосовании принимали участие 234-238 народных депутатов. По его словам, ненормально, когда судьи выезжают в Киев для назначения на посты, тратятся бюджетные деньги, а парламент в это время блокируется и не принимаются решения.

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Ефремов сказал, что во время голосования Кличко и Яценюка попросили пройти к председателю ВР Владимиру Рыбаку. По его словам, их пропустили, и “если Кличко вел себя более-менее прилично, высказывая свою точку зрения, то Яценюк начал заниматься буквально вандализмом — выдергивать и ломать микрофон”.

Ефремов подчеркнул, что “фракция ПР совместно со своими партнерами — фракцией КПУ - готовы были работать сегодня и принимать необходимые законы”.

По его словам, в частности, должны были бы быть распределены субвенции в регионы для погашения разницы по тарифам за коммунальные платежи, но это решение не принято из-за блокирования работы ВР, поэтому, “если завтра где-то начнут отключать воду, то это будет результат работы оппозиции, которая сегодня сорвала в очередной раз рассмотрение данного вопроса и работает по принципу — чем хуже в государстве, тем лучше для них”.