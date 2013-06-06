Ефремов рассказал о «более-менее приличном» Кличко и «вандале» Яценюке
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов обвинил лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка в попытке сломать микрофон председателя Верховной Рады Владимира Рыбака.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал на брифинге.
Ефремов подчеркнул, что парламентское большинство голосованием за назначение судей «хотело продемонстрировать всем», что у него есть «необходимое количество голосов в зале».
Он подчеркнул, что в голосовании принимали участие 234-238 народных депутатов. По его словам, ненормально, когда судьи выезжают в Киев для назначения на посты, тратятся бюджетные деньги, а парламент в это время блокируется и не принимаются решения.
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Ефремов сказал, что во время голосования Кличко и Яценюка попросили пройти к председателю ВР Владимиру Рыбаку. По его словам, их пропустили, и “если Кличко вел себя более-менее прилично, высказывая свою точку зрения, то Яценюк начал заниматься буквально вандализмом — выдергивать и ломать микрофон”.
Ефремов подчеркнул, что “фракция ПР совместно со своими партнерами — фракцией КПУ - готовы были работать сегодня и принимать необходимые законы”.
По его словам, в частности, должны были бы быть распределены субвенции в регионы для погашения разницы по тарифам за коммунальные платежи, но это решение не принято из-за блокирования работы ВР, поэтому, “если завтра где-то начнут отключать воду, то это будет результат работы оппозиции, которая сегодня сорвала в очередной раз рассмотрение данного вопроса и работает по принципу — чем хуже в государстве, тем лучше для них”.