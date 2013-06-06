Оппозиция не будет оставаться на ночь в парламенте

Оппозиционные депутаты не будут оставаться на ночь в сессионном зале парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок.

Тягнибок также сообщил, что завтра оппозиционные фракции определятся со своими дальнейшими действиями.

Он отметил, что сегодня депутаты от Партии регионов и КПУ голосовали за своих коллег.

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По словам Тягнибока, он имеет подтверждение того, что председатель Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Владимир Макеенко, который собственно отвечает за этот вопрос, голосовал за другого депутата.

Тягнибок сказал, что также “председатель счетной комиссии ВР господин Олейник, который собственно и должен следить за тем, чтобы было персональное голосование, позволяет себе голосовать за других”.

“Мы, конечно, будем требовать отставки этих лиц, которые занимают свои должности неправильно”, - заявил Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко заявил, что оппозиция сегодня целый день будет блокировать трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить принятия законопроектов, которые не улучшат жизнь людей. Он отметил, что оппозиция требует денонсации соглашения между Кипром и СССР об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.

Соответствующие законопроекты оппозиции 5 июня Верховная Рада отказалась поддержать.