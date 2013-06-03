ПР заявляет о победе своих кандидатов в мэры в 6 городах
На внеочередных выборах городских голов 2 июня победили 6 кандидатов, которые были выдвинуты и поддержаны Партией регионов.
Как сообщается на сайте ПР, представители партии одержали победу в Крыму, Закарпатской, Киевской, Луганской, Николаевской и Черновицкой областях.
Так, на выборах мэра Ялты большинство избирателей поддержало кандидата от Партии регионов, секретаря Ялтинского городского совета Сергея Илаша.
На выборах в Берегово Закарпатской области победу одержал первый заместитель городского головы Береговского городского совета - Золтан Бабяк.
На выборах мэра Василькова Киевской области победил председатель Васильковской городской организации ПР Владимир Сабадаш.
На выборах в Алчевске Луганской области победу одержал первый заместитель головы Алчевского городского совета Владимир Косюга.
Большинством голосов мэром Вознесенска в Николаевской области избран Виталий Луков.
В Новоднестровске Черновицкой области победил кандидат от ПР Владимир Мельник.