Избирком: На выборах в Василькове победил регионал

Как сообщает Украинская правда, соответствующий протокол был подписан всеми членами комиссии, с отдельным мнением протокол подписала член комиссии от оппозиции Галина Литвиненко.

"Выборы были сфальсифицированы, были вброшены на трех участках бюллетени, на четвертом участке прожгли бюллетени. Это все зафиксировано. Я написала свое личное мнение в протокол, и мы будем отстаивать свои права в судах", - заявила Литвиненко.

Общественная сеть "Опора" сообщает, что, по результатам ее параллельного подсчета голосов, Сабадаш на выборах мэра в Василькове 2 июня получил 30,39% или 3 тысячи 395 голосов избирателей.

Второе место занял кандидат от партии УДАР Сергей Сабов – 28,25% или 3 тысячи 155 голосов избирателей.

Третье место занял кандидат, выдвинутый партией "Єдність" ("Единство") Валерий Попович - 26,38% или 2 тысячи 947 голосов избирателей.

Выдвиженец Казацкой партии Александр Сокол набрал 1,81% или 202 голоса.

Все другие кандидаты вместе набрали 9,76 % или 1090 голосов избирателей, отмечает организация.

Не поддержали ни одного кандидата 1,31% или 146 избирателей.

Недействительными признано 2,10 % или 235 бюллетеней.

Результаты параллельного подсчета голосов "Опоры" базируются на данных участковых избирательных комиссий, которые были отображены в их первичных протоколах.