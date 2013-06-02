Непогода оставила без электричества больше сотни населенных пунктов (видео)
10:34, 02 июня 2013Политика
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В двух областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными 133 населенных пункта.
В Одесской области обесточены 131 населенный пункт / Фото: pp.com.ua
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 утра 2 июня остаются обесточенными 133 населенных пункта в двух областях, а именно: Одесская область - 131 населенный пункт, Киевская область - 2 населенных пункта.
Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июня, ночью в шести областях Украины в результате сильных дождей и шквалистых порывов ветра из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 398 населенных пунктов.
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