Непогода оставила без электричества больше сотни населенных пунктов (видео)

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 утра 2 июня остаются обесточенными 133 населенных пункта в двух областях, а именно: Одесская область - 131 населенный пункт, Киевская область - 2 населенных пункта.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июня, ночью в шести областях Украины в результате сильных дождей и шквалистых порывов ветра из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 398 населенных пунктов.