Главное за день: обзор топ-новостей

В США подтвердили гибель одного из бостонских террористов

Прокуратура округа Мидлсекс в штате Массачусетс подтвердила, что один из подозреваемых в совершении теракта на марафоне в Бостоне получил смертельное ранение в перестрелке с полицией и скончался в больнице. Агентство Associated Press со ссылкой на свои источники в следствии, сообщило, что подозреваемые в совершении терактов в Бостоне являются гражданами России.

Оппозиция не набрала голосов за отставку Азарова

Верховная Рада не поддержала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины». За постановление об отставке Кабмина проголосовало 190 нардепов. За недоверие правительству не голосовала в полном составе фракция Партии регионов и проголосовала в полном составе фракция "Свобода". Кличко и еще 13 оппозиционеров также не поддержали отставку.

Лукашенко: Беларусь руками-ногами «за» газопровод в обход Украины

Беларусь поддерживает строительство газопровода «Ямал-Европа-2», который будет проходить через территорию республики, заявил Лукашенко. Он констатировал, что для Беларуси этот проект очень выгоден.

Луценко уже на следующей неделе планирует лететь за границу

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко на следующей неделе планирует выехать на лечение в Польшу. ГПС сообщила, что не возражает против выезда экс-министра.

Допрос советника Лазаренко перенесли

Допрос Кириченко в деле об убийстве Щербаня перенесен на 26 апреля по просьбе защиты Тимошенко. Власенко настаивает, что показаниям свидетеля Кириченко нельзя верить после событий 2012 года, когда на него оказывалось давление.

У Януковича займутся ходатайством о помиловании Тимошенко

Обращение женщин-депутатов Лилии Гриневич, Марии Матиос, Людмилы Денисовой, Александры Кужель и Ирины Луценко к главе государства Виктору Януковичу с просьбой помиловать экс-премьер-министра Юлию Тимошенко сегодня переданы Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования.

Польского министра отправили в отставку из-за меморандума с Газпромом

Премьер Польши уволил министра госимущества из-за подписания меморандума с "Газпромом" по проекту "Ямал-Европа-2".

Янукович подписал три закона, принятые большинством на Банковой

Президент Украины Виктор Янукович подписал три закона, принятые на выездном заседании Верховной Рады Украины на Банковой 4 апреля.