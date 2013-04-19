Лукашенко: Беларусь руками-ногами «за» газопровод в обход Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы парламентариев после обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

«Что касается Беларуси, то мы – руками-ногами «за», поскольку это рабочие места, высокотехнологичный проект, для которого есть все, начиная от фундаментов, компрессорных станций, производственных площадей, которые готовились на две нитки. Что касается Польши, то там один говорит одно, другой - другое, третий - третье. Но если Россия начнет строить «Ямал-Европа-2», на чем я постоянно на всех переговорах настаивал, мы будем активными сподвижниками, участниками этого строительства», - подчеркнул А. Лукашенко.

Он констатировал, что для Беларуси этот проект крайне выгоден.

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«Мы гарантируем, что при любой власти будем оберегать и поддерживать объекты в нормальном состоянии, потому что нам это выгодно. Россияне это увидели, потому и приняли подобное решение. Договорятся с поляками - завтра начнем строить», - заявил президент Беларуси.

Справка УНИАН. 3 апреля т.г. президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать вопрос строительства в обход Украины газопровода «Ямал–Европа-2» через Беларусь.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

4 апреля в Санкт-Петербурге «Газпром» и польско-российская компания «ЕвроПол Газ» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» мощностью не менее 15 млрд куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено на протяжении шести месяцев.

Предложения «Газпрома» предусматривают строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии.

5 апреля премьер-министр Польше Дональд Туск заявил, что польская власть не поддерживает идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2". По его словам, Польша не заинтересована в дополнительных поставках газа из России, поскольку хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от россиян.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG и "ЕвроПол Газ" заявили, что подписанный меморандум является лишь декларацией намерений изучить экономическую целесообразность проекта «Ямал–Европа-2» и не обязывает никого ни строить новый трубопровод, ни подписывать какие-либо контракты в будущем.

Предложение россиян вернуться к проекту "Ямал-2" и неожиданное для большинства польских чиновников во главе с премьером Д.Туском подписание меморандума вызвало шквал комментариев в польских СМИ, включительно с призывами к отставке одного из министров, которого оппозиция обвинила в потере контроля над госкомпаниями.