Тюремщики позволили Луценко выехать на лечение за границу

Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что в соответствии с положениями действующей нормативно-правовой базы пока Ю.Луценко находится на учете в уголовно-исполнительной инспекции ГПС.

Как сообщили в пресс-службе ГПС, после освобождения от отбывания основного вида уголовного наказания в виде лишения свободы на основании акта Президента Украины о помиловании в отношении Ю.Луценко выполняется решение суда о дополнительной мере наказания (лишение права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на учреждениях, предприятиях, организациях всех форм собственности сроком на 3 года).

Сегодня, 19 апреля, Ю.Луценко обратился с заявлением о предоставлении разрешения на выезд за границу для лечения.

На основании требований ч.2 ст.34 Уголовно-исполнительного кодекса Украины уголовно-исполнительной инспекцией вынесено постановление о предоставлении такого разрешения, оригинал которого вручен лично Ю.Луценко.