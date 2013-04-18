Левочкин пообещал женщинам-депутатам встречу с Януковичем

Глава Администрации Президента Сергей Левочкин пообещал женщинам - народным депутатам, которые передали ходатайство о помиловании экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, организовать встречу с Президентом Виктором Януковичем.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Батькивщина", об этом депутаты сообщили на брифинге после встречи с С.Левочкиным.

По словам депутатов, во время встречи с С.Левочкиным об их визите и ходатайстве доложили Президенту, который в свою очередь пообещал, что обращение будет рассмотрено в ближайшее время.

Также женщины рассказали, что во время встречи с главой Администрации Президента получили обещание о возможной встрече в таком же составе с В.Януковичем.

«Эта встреча может состояться, как мы поняли со слов руководителя АП, уже до Пасхе», - сообщила народный депутат из фракции «Батькивщина» Людмила Денисова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 апреля, народные депутаты Л.Денисова, Ирина Луценко, Лилия Гриневич, Мария Матиос и Александра Кужель передали в Администрацию Президента Украины ходатайство о помиловании экс-премьера.

Ходатайство подписали 21 женщина - народный депутат, который входит в число трех оппозиционных парламентских фракций, а также внефракционные. Женщины просят Президента помиловать Ю.Тимошенко по делу о подписании газовых соглашений.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ. Она отбывает наказание в Качановской колонии Харькова. Вместе с тем, в мае 2012 года экс-премьера госпитализировали в ЦКБ «Укрзализныци» из-за проблем со спиной.

7 апреля 2013 - на Благовещение - Президент Украины помиловал осужденных бывших членов правительства Ю.Тимошенко - экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и экс-министра охраны окружающей среды Георгий Филипчук.