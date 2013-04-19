Бостонские террористы оказались россиянами - агентство AP (фото)

Согласно этой информации, оба предполагаемых террориста жили в США уже более года. Анонимные источники NBC News утверждают, что они являются братьями, а в США приехали из Чечни. Один из них уже был убит в перестрелке с полицией. По данным CNN, в момент смерти на нем был пояс террориста-смертника, сообщает Лента.ру.



Второго, поиски которого все еще продолжаются, данным агентства зовут Джохар А. Царнаев, ему 19 лет.

Тем временем телекомпания CBS News сообщает, что подозреваемые могут быть как россиянами, так и гражданами Турции, постоянно проживавшими в США.

Полиция официальных комментариев относительно этой информации пока не дает.

В связи с интенсивными поисками второго подозреваемого в ряде пригородов Бостона фактически объявлен комендантский час. Жителям рекомендовано не выходить на улицы, не открывать двери незнакомцам, а также сохранять максимальную бдительность.

Во всем регионе прекращена работа школ и вузов, общественный транспорт также временно не работает.