Кличко и еще 13 оппозиционеров не голосовали за отставку Азарова (список)

За недоверие правительству не голосовала в полном составе фракция Партии регионов и проголосовала в полном составе фракция “Свобода”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты голосования по этому вопросу.

Так, согласно результатам, не голосовали за выражение недоверия правительству Украины 7 народных депутатов из фракции “Батькивщина”: Н.Мартыненко, А.Павелко, Л.Сергиенко, А.Шевченко, В.Данилов, Д.Дзензерский, С.Фаермарк.

Из фракции УДАР не голосовали тоже 7 народных депутатов: Э.Гурвиц, В.Кличко, Н.Паламарчук, Ю.Савчук, Я.Дубневич, В.Пинзеник, П.Рябикин. Из фракции КПУ не голосовали 11 народных депутатов: В.Бидёвка, О.Буховец, А.Голуб, С.Гордиенко, О.Борита, М.Герасимчук, А.Дорохов, Е.Мармазов, В.Матвеев, Е.Парубок, Р.Скарбовийчук.

В полном составе не голосовала фракция Партии регионов.

В то же время в полном составе за недоверие правительству проголосовала фракция “Свобода”.

Также за это решение проголосовало 10 народных депутатов, которые являются внефракционными: Ю.Деревянко, О.Доний, О.Канивец, С.Мищенко, В.Тимошенко, А.Домбровский, Г.Заболотный, И.Калетник, Р.Кошулинский, О.Ляшко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, Верховная Рада не поддержала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины». За это решение проголосовало только 190 (при необходимых 226 – УНИАН) из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.