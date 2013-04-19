Допрос советника Лазаренко перенесли

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление перед началом судебного заседания объявил судебный распорядитель.

Как отмечается в документе, “следственным судьей Царевич Оксаной Игоревной удовлетворено ходатайство стороны защиты Ю.Тимошенко, и судебное заседание перенесено на 26 апреля на 16.00”.

Справка УНИАН. 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня уже допрошены 6 свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и Виталий Гайдук.