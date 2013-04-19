У Януковича займутся ходатайством о помиловании Тимошенко

Обращение женщин-депутатов Лилии Гриневич, Марии Матиос, Людмилы Денисовой, Александры Кужель и Ирины Луценко к главе государства Виктору Януковичу с просьбой помиловать экс-премьер-министра Юлию Тимошенко сегодня передано Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Комиссия должна рассмотреть это обращение и внести свои предложения главе государства, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля женщины-депутаты передали в Администрацию Президента Украины ходатайство о помиловании Ю.Тимошенко.

В целом ходатайство подписали 21 женщина - народные депутаты из трех оппозиционных парламентских фракций, а также внефракционные. Женщины просят Президента помиловать Ю.Тимошенко по делу о подписании газовых соглашений.