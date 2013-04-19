Янукович подписал три закона, принятых большинством на Банковой

Президент Украины Виктор Янукович подписал три закона, принятых на выездном заседании Верховной Рады Украины на Банковой 4 апреля.

Как сообщает пресс-служба главы государства, подписан Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно определения некоторых доходов бюджета», Закон «О внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год». По теме: Рыбак «прямо в глаза» поставил ультиматум Тягнибоку

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