В США подтвердили гибель одного из бостонских террористов

Об этом сообщает The Boston Globe. Сообщник убитого остался на свободе, он вооружен и опасен: об этом написал в своем твиттере комиссар бостонской полиции Эдвард Дейвис, передает Лента.ру.

По словам Дейвиса, сейчас разыскивается подозреваемый, который на распространенных ранее снимках с места преступления был запечатлен в белой кепке. Полиция Бостона опубликовала его новую фотографию.

Как сообщает USA Today, Дейвис, выступая на пресс-конференции, призвал местных жителей оставаться дома. «Мы полагаем, что это террорист, — заявил комиссар. — Мы полагаем, что это человек, который явился сюда, чтобы убивать». Имена погибшего и разыскиваемого подозреваемых в полиции не назвали. Между тем NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что у подозреваемых имеются связи за рубежом, а в США они на легальных основаниях прибыли примерно год назад.