Луценко уже на следующей неделе планирует лететь за границу
Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко уже на будущей неделе планирует выехать на лечение в Польшу.
Об этом сообщается на сайте “Народной самообороны”.
По словам экс-министра, сегодня он собирается выписаться из больницы «Оберег», а после этого по приглашению польского правительства поедет в Польшу лечить заболевание печени.
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Политик не смог спрогнозировать, сколько будет на лечении за рубежом, но, по оценкам врачей, лечение необходимо продолжительное.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании Ю.Луценко, который отбывал четырехлетний срок в колонии.
Еще во время пребывания в Лукьяновском СИЗО у Ю.Луценко был выявлен гепатит TTV.
Экс-министру с начала года сделали две операции – первую в январе, еще когда он находился в колонии, вторую - 16 апреля.
Глава польского правительства Дональд Туск пригласил Ю.Луценко в Польшу, чтобы продолжить лечение.
Сегодня, 19 апреля, он обратился в уголовно-исполнительную инспекцию ГПтС с заявлением о предоставлении разрешения на выезд за границу для лечения. ГПтС дала разрешение.