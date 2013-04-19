Луценко уже на следующей неделе планирует лететь за границу

Об этом сообщается на сайте “Народной самообороны”.

По словам экс-министра, сегодня он собирается выписаться из больницы «Оберег», а после этого по приглашению польского правительства поедет в Польшу лечить заболевание печени.

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Политик не смог спрогнозировать, сколько будет на лечении за рубежом, но, по оценкам врачей, лечение необходимо продолжительное.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании Ю.Луценко, который отбывал четырехлетний срок в колонии.

Еще во время пребывания в Лукьяновском СИЗО у Ю.Луценко был выявлен гепатит TTV.

Экс-министру с начала года сделали две операции – первую в январе, еще когда он находился в колонии, вторую - 16 апреля.

Глава польского правительства Дональд Туск пригласил Ю.Луценко в Польшу, чтобы продолжить лечение.

Сегодня, 19 апреля, он обратился в уголовно-исполнительную инспекцию ГПтС с заявлением о предоставлении разрешения на выезд за границу для лечения. ГПтС дала разрешение.