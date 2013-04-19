Власенко: Показаниям советника Лазаренко нельзя верить - на него давили

Показаниям советника бывшего премьер-министра Павла Лазаренко Петра Кириченко, который выступает свидетелем по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня, нельзя верить после событий 2012 года, когда на него оказывалось давление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве заявил защитник экс-премьера Сергей Власенко.

“Если допустить, что эти показания были правдивыми в 2003 году, то есть 10 лет тому назад, то это не значит, что вы должны верить этому свидетелю после событий 2011 и в 2012 году, когда его жену держали в заложниках в Генпрокуратуре, когда против него закрывали уголовные дела, когда ему, по существу, вернули имущество и активы на десятки миллионов долларов”, - сказал С.Власенко.

По его словам, П.Кириченко был допрошен несколько раз. “По состоянию на сегодняшний день мы это знаем из своих источников. Защита не получила протоколов допросов, что является беспрецедентным”, - отметил защитник.

Он добавил, что защита не понимает, каким образом непредоставление протоколов допросов для ознакомления может навредить, если этот свидетель через несколько дней будет допрошен в суде. Таким образом, как отметил С.Власенко, защита и прокуратура находятся в процессуально неравном положении. “Все наши знания относительно показаний Кириченко базируются на анализе сообщения о подозрении (Ю.Тимошенко - УНИАН) и тех данных, которые мы установили и нашли. Потому все, что он скажет, для нас, в сущности, будет новым - что-то будет ожидаемым, что-то будет неожиданным”, - отметил С.Власенко.