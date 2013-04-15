Квасневский после 15 встреч с Януковичем не думает, что тот освободит Тимошенко

Президент Украины Виктор Янукович вряд ли согласится помиловать заключенную бывшую главу украинского правительства и своего сильнейшего политического конкурента Юлию Тимошенко.

Такое мнение высказал бывший Президент Польши и участник специальной миссии Европейского парламента по наблюдению за судебными процессами против украинских политиков Александр Квасневский в интервью журналу Wprost.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли Президент Украины освободить Ю.Тимошенко, чтобы "развалить" украинскую оппозицию, А.Квасневский отметил: "Скажу искренне и цинично: Я бы очень хотел, чтобы Янукович так комбинировал, если бы хотел освободить Луценко и Тимошенко для того, чтобы осложнить ситуацию оппозиции. К сожалению, после 15 разговоров с Президентом я знаю, что это не так ".

А.Квасневский назвал "максимальным ожиданием" помилование Ю.Тимошенко, подчеркнув, что ее ситуация намного сложнее, чем освобожденного недавно экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Экс-президент Польши напомнил, что Ю.Луценко, который имеет меньший приговор, отбыл половину срока, у него меньше политический вес и против него не возбуждались новые уголовные дела, а сам В.Янукович не имеет к нему такой личной неприязни, как к Ю.Тимошенко.

"Человеческие страсти сильнее режимов", - отметил он.

Экс-президент напомнил, что заданием специальной миссии Европарламента было обеспечение Ю.Тимошенко последующего лечения, в том числе с участием немецких врачей, и чтобы в это время против нее не открывались новые уголовные дела.

"Создается впечатление, что украинская власть готова это воспринять, а последние решения, которые касаются Луценко и Тимошенко, показывают, что Янукович хочет подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в ноябре", - сказал А.Квасневский.