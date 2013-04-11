Томбински рассказал, как Квасневский ответил на претензии России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на заседании круглого стола на тему: “Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Terra incognita?”

“Соглашение об ассоциации не является негативным инструментом, который направлен против сотрудничества с Россией или другими странами”, - сказал он.

По словам Я.Томбински, институты Евросоюза и страны - члены ЕС очень заинтересованы в хороших отношениях между Украиной и Российской Федерацией.

Однако Я.Томбински считает, что необходимо учиться на уроках прошлого. Он напомнил, что в начале 1990-х годов развитие стран Центральной Европы был неопределенным. По его словам, когда Польша пыталась присоединиться к НАТО, руководство России отмечало, что это решение направлено против России и может поставить под угрозу польско-российские отношения.

«Кваневский (экс-президент Польши Александр Квасневский - УНИАН) ответил на эти идеи российской стороны вопросом: «А какие отношения у России с Германией, Италией или Францией?», ответ был — «Очень хорошие отношения», - сказал Я.Томбински.

То же, по убеждению Я.Томбински, можно сказать и об отношениях Украины с ЕС, в частности относительно подписания Соглашения об ассоциации.

“Это может только улучшить отношения с Российской Федерацией, потому что будут созданы четкие правила игры, и это также может помочь соответствующим институтам в этих отношениях”, - сказал он.

“Адаптация украинскими товаропроизводителями и представляющими услуги стандартов и правил ЕС также создаст симметричный эффект и на российском рынке, однако присоединение к Таможенному союзу такого же симметричного эффекта не создаст для украинских компаний, для их участия на рынке Европейского Союза”, - сказал Я.Томбински.