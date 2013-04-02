12 - 14 апреля - Международный салон «Модна лялька» и выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров»

V Международный салон «Модна лялька»,

VII Международная выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров»

12 - 14 апреля 2013 г., Киев.

Организатор - редакция журнала «Модный журнал».

Торжественное открытие выставки состоится 12 апреля в 12.00 часов.

Для посетителей выставка будет открыта:

12 и 13 апреля с 10 до 19 часов,

14 апреля – с 10 до 17 часов.

Место проведения - Международный выставочный центр,

г. Киев, Броварской проспект, 15, павильон № 1.

V Международный Салон «Модна лялька» и VII Международная выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров» соберут известных украинских, европейских, японских, американских художников, дизайнеров, мастеров бисероплетения, вышивки, батика и других видов современного хобби и декоративно-прикладного искусства, компании и магазины товаров для творчества.

В этот раз салон «Модна лялька» и выставка «Золотые руки мастеров» представят работы более 300 художников- кукольников, дизайнеров, мастеров, компаний и магазинов из Украины, России, США, Испании, Германии, Японии, Италии, Латвии, Белоруси, Чехии, Израиля, Эстонии, Казахстана, Молдовы, Грузии.

В экспозиции авторские коллекционные куклы, мишки Тедди, уникальные игрушки.

Международный фонд «Куклы мира» и журнал «Кукольный мастер» представят работы известного российского художника Димы ПЖ

Почетные гости :

LOTTER MAURIZIO- Президент компании «Venetian Bead's», Италия проведет презентацию изготовления Венецианских бусин в технике «лэмпворк».

Впервые в Украине –компания «ELFOS.COM», Испания, производитель уникальных кукол – эльфов.

Впервые в Украине – компания «Fujix», Япония, презентует свои материалы для творчества и рукоделия.

Впервые в Украине – Otake Kyo- художник по куклам, Япония, представит свои работы и проведет уникальный мастер – класс.

Впервые в Украине уникальные мастер классы дизайнеров: Huib Petersen, США -объемное бисероплетение,

Dale "Cougar" Armstrong, США -ювелирная проволока, NOZUE Sonoko, IMAI Hiroko,KISO Toshie, Chiba Nobuyo, Япония- бисероплетение, кристаллы Svarovski.,объемное бисероплетение, Анжелика Моцкин , Израиль- бисероплетение, Ирина Мещерякова и Светлана Дубодел, Москва-“Цветы из натурального шелка.» по японской технологии и многое другое.

Подробно с программой мастер-классов можно ознакомиться на сайте журнала и выставки:

http://biserknitting.com/ru/Perechen_master_klassov/

Посетители смогут приобрести произведения искусства непосредственно у мастеров, которые поделятся своими секретами на мастер- классах и мастер- шоу.

VI международный конкурс «Волшебный бисер» представят 23 дизайнера Украины, России, Казахстана, Японии.Посетители выставки смогут увидеть более 100 эксклюзивных конкурсных работ.

В программе выставки:

- показы коллекции вечерних и повседневных украшений дизайнеров Японии, США, Израиля;

- дефиле кукол от украинского сообщества кукол BJD

- выставка рисунков белорусского художника-карикатуриста Анатолия Гармазы;

- демонстрация изготовления дизайнерской бижутерии дизайнерами Японии -IMAI Hiroko, NOZUE Sonoko, KISO Toshie.

- презентация новых материалов для рукоделия и творчества от украинских и зарубежных компаний.

Приглашаем посетить салон «Модна лялька» и выставку «Золотые руки мастеров».

Организатор салона и выставки «Модный журнал».

Это ежемесячное издание о современном хобби для начинающих и профессионалов. В нем представлены бисероплетение, батик, фото-уроки, опыт дизайнеров, советы начинающим, репортажи о конкурсах и выставках.

Контактная информация:

телефон +380 68 358 35 50

факс 044 559 56 45

e-mail fairybeads@mail.ru

корпоративный сайт http://www.biserknitting.com

контактное лицо для СМИ Шуманский Юрий Викторович