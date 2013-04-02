12 - 14 апреля - Международный салон «Модна лялька» и выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров»
V Международный салон «Модна лялька»,
VII Международная выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров»
12 - 14 апреля 2013 г., Киев.
Организатор - редакция журнала «Модный журнал».
Торжественное открытие выставки состоится 12 апреля в 12.00 часов.
Для посетителей выставка будет открыта:
12 и 13 апреля с 10 до 19 часов,
14 апреля – с 10 до 17 часов.
Место проведения - Международный выставочный центр,
г. Киев, Броварской проспект, 15, павильон № 1.
V Международный Салон «Модна лялька» и VII Международная выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров» соберут известных украинских, европейских, японских, американских художников, дизайнеров, мастеров бисероплетения, вышивки, батика и других видов современного хобби и декоративно-прикладного искусства, компании и магазины товаров для творчества.
В этот раз салон «Модна лялька» и выставка «Золотые руки мастеров» представят работы более 300 художников- кукольников, дизайнеров, мастеров, компаний и магазинов из Украины, России, США, Испании, Германии, Японии, Италии, Латвии, Белоруси, Чехии, Израиля, Эстонии, Казахстана, Молдовы, Грузии.
В экспозиции авторские коллекционные куклы, мишки Тедди, уникальные игрушки.
Международный фонд «Куклы мира» и журнал «Кукольный мастер» представят работы известного российского художника Димы ПЖ
Почетные гости :
LOTTER MAURIZIO- Президент компании «Venetian Bead's», Италия проведет презентацию изготовления Венецианских бусин в технике «лэмпворк».
Впервые в Украине –компания «ELFOS.COM», Испания, производитель уникальных кукол – эльфов.
Впервые в Украине – компания «Fujix», Япония, презентует свои материалы для творчества и рукоделия.
Впервые в Украине – Otake Kyo- художник по куклам, Япония, представит свои работы и проведет уникальный мастер – класс.
Впервые в Украине уникальные мастер классы дизайнеров: Huib Petersen, США -объемное бисероплетение,
Dale "Cougar" Armstrong, США -ювелирная проволока, NOZUE Sonoko, IMAI Hiroko,KISO Toshie, Chiba Nobuyo, Япония- бисероплетение, кристаллы Svarovski.,объемное бисероплетение, Анжелика Моцкин , Израиль- бисероплетение, Ирина Мещерякова и Светлана Дубодел, Москва-“Цветы из натурального шелка.» по японской технологии и многое другое.
Подробно с программой мастер-классов можно ознакомиться на сайте журнала и выставки:
http://biserknitting.com/ru/Perechen_master_klassov/
Посетители смогут приобрести произведения искусства непосредственно у мастеров, которые поделятся своими секретами на мастер- классах и мастер- шоу.
VI международный конкурс «Волшебный бисер» представят 23 дизайнера Украины, России, Казахстана, Японии.Посетители выставки смогут увидеть более 100 эксклюзивных конкурсных работ.
В программе выставки:
- показы коллекции вечерних и повседневных украшений дизайнеров Японии, США, Израиля;
- дефиле кукол от украинского сообщества кукол BJD
- выставка рисунков белорусского художника-карикатуриста Анатолия Гармазы;
- демонстрация изготовления дизайнерской бижутерии дизайнерами Японии -IMAI Hiroko, NOZUE Sonoko, KISO Toshie.
- презентация новых материалов для рукоделия и творчества от украинских и зарубежных компаний.
Приглашаем посетить салон «Модна лялька» и выставку «Золотые руки мастеров».
Организатор салона и выставки «Модный журнал».
Это ежемесячное издание о современном хобби для начинающих и профессионалов. В нем представлены бисероплетение, батик, фото-уроки, опыт дизайнеров, советы начинающим, репортажи о конкурсах и выставках.
Контактная информация:
телефон +380 68 358 35 50
факс 044 559 56 45
e-mail fairybeads@mail.ru
корпоративный сайт http://www.biserknitting.com
контактное лицо для СМИ Шуманский Юрий Викторович