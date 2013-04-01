Арбузов надеется, что Рада примет «все согласованные с Брюсселем» законы
Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов ожидает большей результативности от работы Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.
По словам С.Арбузова, “правительство подтверждает свою готовность работать плодотворно с Верховной Радой, но хочу напомнить, что уже заканчился март, а мы не приняли ни одного закона, которые правительство просило принять и которые необходимы для нашего общества”.
Он поблагодарил народных депутатов за то, что на текущую неделю включены в повестку дня заседаний парламента законопроекты, касающиеся евроинтеграционных устремлений Украины. По словам первого вице-премьера, “все данные законы согласованы с Брюсселем”.
С.Арбузов поблагодарил также за то, что более 40 законопроектов, которые предложены правительством, включены к рассмотрению парламентом на этой неделе.
Также первый вице-премьер отметил, что правительство не проводит никаких тайных совещаний. Он отметил, что сегодня проводится заседание правительства, где присутствуют и народные депутаты, и “все вопросы проводятся открыто”.
“Критиковать, уважаемые народные депутаты, намного легче, чем работать, и вы это прекрасно понимаете, потому что у вас много людей, которые работали в правительстве”, - сказал С.Арбузов.
Он снова пригласил всех народных депутатов к сотрудничеству и подчеркнул, что готов встречаться с ними.