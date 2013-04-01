Арбузов надеется, что Рада примет «все согласованные с Брюсселем» законы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

По словам С.Арбузова, “правительство подтверждает свою готовность работать плодотворно с Верховной Радой, но хочу напомнить, что уже заканчился март, а мы не приняли ни одного закона, которые правительство просило принять и которые необходимы для нашего общества”.

Он поблагодарил народных депутатов за то, что на текущую неделю включены в повестку дня заседаний парламента законопроекты, касающиеся евроинтеграционных устремлений Украины. По словам первого вице-премьера, “все данные законы согласованы с Брюсселем”.

С.Арбузов поблагодарил также за то, что более 40 законопроектов, которые предложены правительством, включены к рассмотрению парламентом на этой неделе.

Также первый вице-премьер отметил, что правительство не проводит никаких тайных совещаний. Он отметил, что сегодня проводится заседание правительства, где присутствуют и народные депутаты, и “все вопросы проводятся открыто”.

“Критиковать, уважаемые народные депутаты, намного легче, чем работать, и вы это прекрасно понимаете, потому что у вас много людей, которые работали в правительстве”, - сказал С.Арбузов.

Он снова пригласил всех народных депутатов к сотрудничеству и подчеркнул, что готов встречаться с ними.