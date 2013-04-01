Яценюк: Оппозиция проголосует за законы по евроинтеграции, если их подправят

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

Он напомнил, что предложенные к рассмотрению ВР на этой неделе законопроекты касаются введения специальной процедуры конфискации имущества, расширения понятий “получения выгоды” и “взятки” и пр.

“Мы вам сейчас четко говорим: мы в четверг готовы проголосовать за данные законы не просто за основу, а за основу и в целом. Только эти законопроекты, к величайшему сожалению, уже вторую неделю рассматриваются, но они, мягко говоря, не отвечают ни духу европейского законодательства, ни требованиям GRECO (Группа государств Совета Европы против коррупции - УНИАН) и нашим международным обязательствам”, - сказал А.Яценюк.

Он предложил председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку собрать совещание при участии руководителей фракций, министра юстиции, его заместителей.

“Мы потратим два часа, например, в среду. Мы за среду пройдем по всем законодательным актам, в четверг поставим на голосование за основу и в целом, и будем таким образом двигать европейскую интеграцию”, - сказал В.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 18 марта первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов призвал Верховную Раду поддержать 19 правительственных законопроектов, 8 из которых касаются евроинтеграционных устремлений Украины.