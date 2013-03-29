СМИ: Нынешний визит Миссии Квасьневского-Кокса может стать последним

Визит скорее всего станет последним — мандат миссии заканчивается и вряд ли будет продлен. Чтобы вернуться к неформальному диалогу с ЕС, Киев должен провести радикальные изменения до 18 апреля, иначе последствия могут быть необратимыми.

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Об этом посредники намерены заявить сегодня на встрече с президентом Виктором Януковичем, сообщает Коммерсант-Украина.

Визит миссии Европарламента (ЕП) во главе с экс-президентом Польши Александром Квасьневским и экс-президентом Европарламента Патриком Коксом стал 14-м по счету.

Вчера они провели очередную встречу с главой партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, продолжавшуюся более двух часов, после чего, как всегда, отказались от общения со СМИ.

Между тем нынешний приезд европейских политиков является особенным — скорее всего он станет последним, подчеркивают источники в Брюсселе.

Господа Квасьневский и Кокс с лета прошлого года являются посредниками между ЕС и украинской властью в решении проблемы избирательного правосудия. Формально являясь посланниками ЕП, де-факто они ведут переговоры с президентом Виктором Януковичем от имени всего Евросоюза, а их выводы будут служить основой для принятия решения о прогрессе Киева в решении данной проблемы.

В начале февраля мандат миссии был продлен на два месяца. Нынешний визит подводит итог данного периода, в связи с чем политики проведут в стране три дня. В среду они встретились с премьер-министром Николаем Азаровым, вчера состоялись продолжительные переговоры с генеральным прокурором Виктором Пшонкой, на сегодня намечена встреча с Виктором Януковичем.

"18 апреля они выступят с докладом на конференции президентов Европарламента в Страсбурге, где и будет решаться вопрос о продлении работы миссии. Пока рано прогнозировать решение",— рассказал народный депутат Григорий Немыря, также встречавшийся с миссией.

Однако сразу несколько источников в различных органах ЕС заверили, что надежда на продолжение работы посредников невелика. "Шансы на продление незначительны, хотя все зависит от изменений, достигнутых украинской властью до 18 апреля",— заявил один из собеседников.